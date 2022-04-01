Обь в этом году вскроется раньше многолетних значений

В этом году лед на реке Обь вскроется раньше средних многолетних значений. Как сообщает Barnaul22, предположительно, это произойдет 9 апреля.

По предварительным прогнозам, в первой декаде апреля будут наблюдаться положительные дневные и ночные температуры. Так, на 4-6 апреля температура днем составит до +18 градусов. Поэтому вскрытие Оби ожидается на неделю раньше среднемноголетних сроков.

Напомним, что в эти выходные в Алтайском крае ожидается резкое потепление. Так, к понедельнику, 4 апреля, местами воздух прогреется до +20 градусов, а в МЧС предупредили, что из-за интенсивного таяния снега может произойти подтопление низовых районов.