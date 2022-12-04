Объем просроченных россиянами кредитов достиг отметки в 631,1 млрд рублей

Объем просроченных россиянами потребительских кредитов вырос на 0,3% и достиг отметки в 631,1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

«В последние месяцы виден легкий восходящий тренд уровня риска, который в настоящее время может быть практически безболезненно абсорбирован кредитной системой. Дальнейшие тенденции на рынке будут более ясны в начале следующего года, когда выйдет новая макроэкономическая статистика и будут видны первые итоги работы кредитной системы в условиях неопределенности», — прокомментировали ситуацию в компании.

Отмечается, что выросло и число открытых у россиян потребительских займов. Оно возросло на 1,4% и достигло отметки в 34,3 млн единиц.

В результате доля просроченных свыше 90 дней потребкредитов в октябре снизилась: по числу таких ссуд — до 11,75% с 11,92% в сентябре, а по объему — до 8,49% с 8,55% месяцем ранее.