Обиженная сибирячка отомстила бывшему, расклеив листовки с фото и надписью «Маньяк!»

В одном из районов Новосибирска появились объявления с фотографией мужчины, которые позже распространились в соцсетях, с предупреждением держаться подальше от указанного жителя, сообщает «КП-Новосибирск».

«Будьте бдительны, появился маньяк, нападает на женщин и женщин с детьми, психологически насилует, обнажает свои органы против воли жертв. Крайне агрессивен», — говорится в листовке.

Как оказалось, обиженная девушка решила отомстить 37-летнему возлюбленному. Познакомилась она с ним около четырёх лет назад на сайте знакомств. Она знала, что у мужчины есть любовницы, но терпение лопнуло после «обидного подарка».

«Мне он понравился: думала, что у нас есть общие интересы — искусство, фотография. Мы начали встречаться. Один раз увидела переписку в соцсетях: он договаривался с девушкой об интиме. Был тогда скандал, но я его простила: он умеет так говорить, что ему веришь. Он написал мне в соцсетях, предложил встретиться. В тот момент у него была другая девушка, а у меня — никого. Я согласилась на „секс по дружбе“ без всяких обязательств. И попросила сделать мне подарок — элитный парфюм», — рассказала молодая сибирячка.

Мужчина обещание выполнил — дал деньги на парфюм после секса. Но при этом обидно пошутил, сказав, что девушка наконец-то честно отработала деньги.

После этого сибирячка решила отомстить бывшему и расклеила листовки в районе, где он живёт.

Мужчина рассказал корреспондентам издания, что знает о произошедшем и уже обратился в полицию. Юристы отметили, что закон в этой ситуации на его стороне — он может добиться возбуждения уголовного дела по статье «Клевета».