Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек. Почему в Барнауле родители жалуются на качество еды в школах

Слипшиеся макароны, сухие фрикадельки и несолёная рыба на пару. Именно так кормят в школах Барнаула, о чём amic.ru рассказали сами родители учеников. По их словам, еда настолько невкусная, что дети жалуются на постоянные боли в животе и вынуждены обращаться за помощью к медикам. Однако при этом в учебных заведениях региона уже два года действует система бесплатного горячего питания для учеников младших классов, на которое из федерального бюджета ежегодно выделяют почти 400 миллионов рублей. Руководство же школ уверяет, что никаких претензий к работе комбината школьного питания «Глобус» нет, а детей кормят вкусной и полезной пищей. Так ли это — разбирался amic.ru.

Макароны на завтрак, макароны на обед

Всего в Барнауле, согласно данным мэрии, около 40 тысяч учеников первых-четвёртых классов. Все они получают горячее питание бесплатно. Несмотря на многочисленные отчёты на сайте мэрии о том, что с питанием в школах Барнаула всё прекрасно, родители постоянно жалуются на качество продуктов. Так, например, мама ученика гимназии № 79 рассказала, что вместо молочных каш, сырников или аппетитных фаршированных блинчиков на завтрак детям «подсовывают» на стол слипшиеся пересоленные макароны без котлет или невкусные фрикадельки. Иногда блюда — для щедрости — повара «Глобуса» поливают несъедобным соусом. Такую еду, поясняет мама ученика, есть просто невозможно и лучше сразу выбросить. Кроме того, на завтрак часто подают рыбу на пару, но так рано — в 8 утра — дети есть её не готовы. Около 70% порций на столах остаются не тронутыми детьми.

«Меню очень однообразное. Мой сын даже не притрагивается к еде, которая невкусная и холодная. Нам с трудом удалось добиться, чтобы соус на тарелке не перемешивали с гарниром, потому что не все его любят. Многие ученики даже не притрагиваются к пище. Невозможно есть рыбу с рисом в 8 утра. Получается, наше государство впустую тратит деньги, потому что мало кто ест продукцию «Глобуса», — сообщила редакции amic.ru мама ученика гимназии № 79.

Новости

Прочее "А шницель где?" Почему барнаульских детей на завтрак бесплатно кормят только кашей

Помимо некачественной еды, родители жалуются также на нарушение регламента Роспотребнадзора. Согласно ему, меню на завтрак и обед для школьников должно отличаться, а рацион ребёнка быть разнообразным. Однако в гимназии № 79 дублируют меню на завтрак и обед. Речь идёт о тех, кто занимается в профильных классах. Также в меню нет молочных каш и запеканок. В итоге дети вынуждены есть макароны с хлебом несколько раз в день, рассказала amic.ru Оксана — родительница одного из учеников гимназии № 79.

«Наш ребёнок находится в школе с 8 утра до 17:00 и питается три раза в день. Есть блюда, которые он вообще не ест. Например, ранним утром дают рыбу. На обед снова рыбу, поэтому сыну приходится ждать полдника, чтобы впервые за день нормально поесть. Получается, ребёнок находится весь день голодный. Дело не в деньгах. Как можно вообще сделать меню так, чтобы есть на завтрак и обед одно и то же?» — возмущается Оксана.

По словам женщины, она регулярно слышит жалобы на работу комбината «Глобус» от коллег по работе. Практически все они утверждают: детей кормят холодной и невкусной едой. И такая ситуация во всех школах Барнаула.

Однако с такими оценками категорически не согласна директор гимназии № 79 Лариса Вялкова. По её словам, качество блюд вполне устраивает и её саму, и родителей школьников. Несколько раз в месяц специальная комиссия посещает школу и лично пробует еду, которой кормят детей. За время проверок ни одной жалобы на работу «Глобуса» от родительского комитета не поступало. Так же, по словам Вялковой, никто не кормит учеников профильных классов одной и той же едой два раза в день.

«Никто никогда не жаловался на качество продуктов в нашем заведении. Меню очень разнообразное и никто не будет дважды кормить одним и тем же», — пояснила директор гимназии № 79.

При этом 29 ноября, если изучить меню на сайте школы, на обед и завтрак ученикам давали отварные макароны и пудинг из индейки. 1 декабря блюда также дублировали, разбавляя рацион детей на обед борщом.

Новости

Общество В зоне особого питания. В барнаульской школе проверили, правильно ли кормят детей

Скорая помощь после еды

Претензии к качеству продукции комбината «Глобус» так же есть у родителей гимназии № 42 и школы № 112. В школе № 98 в селе Власиха некоторые ученики после похода в столовую мучаются от болей в животе, рассказала amic.ru Татьяна. Её сын, ученик первого класса, уже устал от постоянной тяжести после макарон или гречки без мяса. Одного из учеников школы, по словам родительницы, недавно и вовсе увезли в больницу на скорой помощи после посещения столовой.

«Запеканки, рыба, макароны с соусом. Детям всё это не нравится. Я проверить не могу, но ребёнок постоянно жалуется на тяжесть и боль в животе. Разговаривала с другими родителями, ситуация такая же. Наш родительский чат буквально разрывается от жалоб на работу комбината „Глобус“. Никому не нравится, как готовят в школе. Когда приходит комиссия Роспотребнадзора и представители родительского комитета, то повара сразу почему-то вкусно готовят. Нравится даже детям. В другие дни они не притрагиваются к еде», — рассказала amic.ru Татьяна.

Впрочем, в самом заведении удивлены претензиям к качеству блюд. По словам руководителя школы № 98 Татьяны Ряполовой, всё совсем наоборот: в последние несколько месяцев она видит заметное улучшение в работе комбината школьного питания «Глобус». По мнению директора, продукты стали лучше, а меню — разнообразнее. Изучить и проверить его можно самостоятельно: оно находится в открытом доступе на сайте комитета по образованию города и на сайтах школ. А потому любой родитель сам может убедиться, чем именно будут кормить его ребёнка в этот день. «Недовольных» же родителей Татьяна Ряполова предложила включить в бракеражные комиссии, которые лично дегустируют блюда.

Помимо качества еды, многих родителей не устраивает организация питания в учебных заведениях Барнаула. Например, мама ученика 8 класса школы № 114 рассказала amic.ru, что её ребёнок несколько лет назад полностью отказался от холодной и невкусной еды от «Глобуса», поэтому перешёл на буфетное питание. Однако 15-минутной перемены подростку не хватает, чтобы успеть отведать булочки с чаем: продавец не справляется с потоком детей и успевает обслужить за перемену всего пять-шесть человек.

«Очередь большая, не все дети успевают купить булочки. В итоге дети остаются голодными. Может быть, стоит сделать шведский стол? Тогда бы ребёнок подходил, брал, что хочет из выпечки, и уже на кассе платил фиксированную сумму», — рассказала родительница.

Новости

Общество «Бывает невкусно, бывает некрасиво»: директор комбината «Глобус» о том, почему дети едят чипсы, а не котлеты

Напомним, в Барнауле школы обслуживает АО «Комбинат школьного питания — Глобус». Летом 2022 года компанию возглавил известный предприниматель Сергей Косых. В недавнем интервью amic.ru он откровенно признался, что качество блюд в последние месяцы в учебных заведениях Барнаула заметно снизилось из-за смены поставщиков.

«Смотрим предоставленный продукт, проверяем качество, смотрим документы у поставщика, всё хорошо, а на деле — иначе. Закупаем продукты у производителя, который у всех на слуху, но всё равно получаем жалобы из школ. Это тонкая работа, требует времени для нахождения оптимального решения. Работать в нашей сфере не так просто: есть 45 видов продуктов, которые нельзя использовать для приготовления блюд в учебных заведениях. Ребёнок всегда может сравнить печенье в школе с тем, что продают в магазинах, и решить, какое вкуснее. Ему может не понравиться печенье в школе, зато оно соответствует всем требованиям и нормативам, в отличие от того, что продаётся в магазине», — рассказал Сергей Косых в интервью и добавил, что в ближайшие месяцы ситуация с питанием в школах изменится.

Сергей Косых возглавил «Глобус» летом этого года и сложно требовать от нового руководства моментальных изменений в работе комбината. Родители, а также руководство Барнаула возлагают на Косых большие надежды, и изменения в качестве школьного питания в лучшую сторону уже заметны. Однако если у вас есть жалобы на качество блюд в барнаульских школах, то пишите нам в WhatsApp по номеру 8-960-950-81-28. Сюда вы можете прислать сообщение, видео или фотографии, рассказать о проблеме или похвалить тех, кто кормит ваших детей. Не забудьте указать, о какой школе и каком населённом пункте идёт речь.