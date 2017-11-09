Обладателя крупнейшего в России выигрыша в лотерею разыскивает почта
Мужчина стал обладателем 506 миллионов рублей
Фото: boomstarter.ru
"Почта России" разыскивает мужчину, который стал обладателем крупнейшего в истории лотерей в РФ джекпота. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регионального УФПС.
В сообщении говорится, что почта просит откликнуться гражданина, который приобрел выигрышный лотерейный билет с 23 октября по 3 ноября текущего года в одном из отделений связи.
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Напомним, победным стал билет, который был куплен в Воронежской области. Неизвестный счастливчик выиграл 506 миллионов рублей. Розыгрыш 1204 тиража состоялся 5 ноября.
Специалисты уже посоветовали новоиспеченному миллионеру "залечь на дно", поскольку такой крупный неожиданный выигрыш является серьезным испытанием для психики, а также породит наплыв родных и знакомых, которые захотят "получить долю своего пирога".