Облако солнечной плазмы вызовет магнитные бури на Земле с 2 февраля

В среду, 2 февраля, Земли достигнет выброшенная Солнцем волна плазмы, которая спровоцирует магнитные бури среднего уровня. Они продлятся два дня, сообщается на сайте американского Центра прогнозирования космической погоды.

Уточняется, что облако вещества было выброшено Солнцем 30 января в ходе вспышки средней силы — класса М. По предположениям специалистов, облако плазмы достигнет Земли завтра утром.

В то же время, согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, вероятность магнитной бури 2 февраля оценивается лишь в 40%, а её уровень рассчитывается как G1 — самый слабый.