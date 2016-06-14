Обломки космических ракет вновь обнаружили на Алтае после запуска "Протона"

Части ракеты-носителя "Протон" обнаружили в Республике Алтай в окрестностях села Верх-Апшуяхта Шебалинского района, пишут "Новости Горного Алтая".

По данным издания, были найдены два обломка второй ступени ракеты-носителя "Протон", запуск которой состоялся с космодрома "Байконур" 9 июня.

Данные сведения подтвердил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Леонид Щучинов, который отметил, что в результате ЧП следов гептила или превышения радиоактивного фона не выявлено.

Он отметил, что после каждого запуска проводится целый комплекс мероприятий, включающий исследование проб воды, земли, растений, мониторинг обращаемости населения за медицинской помощью.

Аналогичные меры были предприняты и после запуска, который состоялся 9 июня. Так, специалисты выезжали в район Верх-Апшуяхты, где взяли смывы с обломка ракеты, пробы почвы и воды. Он добавил, что с признаками отравлений к врачам в эти дни никто из местных жителей не обращался.

При этом Леонид Щучинов посоветовал Роскосмосу проанализировать ситуацию и скорректировать траекторию полета космических кораблей, поскольку отработанные части ракет должны падать в безлюдных местах.

По мнению Леонида Щучинова, ситуация является неординарной, поскольку Верх-Апшуяхта, как и другие населенные пункты, не входит в район падения.