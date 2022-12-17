Общественная палата Алтайского края обсудила дефицит кадров в регионе

Фото: ОПАК

16 декабря на Алтайском заводе прецизионных изделий состоялось итоговое заседание Общественной палаты Алтайского края (ОПАК), где обсудили проблему дефицита рабочих кадров в регионе. Основным спикером выступила начальник управления Алтайского края по труду и занятости Надежда Капура. Также в мероприятии участвовали представители власти, общественники, руководители промпредприятий, объединений работодателей и образовательных учреждений.

Председатель ОПАК Юрий Шамков в ходе открытия заседания сообщил, что при безработице около 1,1% в крае тем не менее накопился ряд системных проблем, связанных с дефицитом квалифицированных рабочих кадров.

«Мы видим, что на протяжении трёх десятилетий у нас готовят в основном юристов, экономистов, гуманитариев, а для реального сектора нужны специалисты технических специальностей. И этот сложившийся перекос надо исправлять», — сказал он.

Также с докладом выступил зампредседателя ОПАК Василий Куц. Он со ссылкой на данные краевого Минпромэнерго отметил, что за 10 месяцев 2022 года индекс промышленного производства в регионе составил 102,3%. При этом только предприятия промышленности и энергетики нуждаются ещё более чем в 3 тысячах человек. По словам Куца, на дефицит рабочих сегодня влияют частичная мобилизация, зарплата, старение кадров при отсутствии достаточного притока молодых профессионалов, отток специалистов рабочих профессий в более благополучные отрасли и переизбыток специалистов с гуманитарным образованием. К факторам, влияющим на снижение дефицита, он отнёс, в частности, прозрачность карьерных перспектив, разработку неклассических схем профориентации и льготы для молодёжи.

Исполнительный директор Союза промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского края Виктор Мещеряков поддержал эти тезисы и указал на важность возрождения начального профобразования в средней школе и проведении кадровой политики на высоком уровне. А председатель правления регионального Союза предприятий агропромышленного комплекса Александр Чеботаев считает, что для сёл главная трудность — наличие развитой социально-инженерной инфраструктуры: детсадов, школ, медицинских, культурно-досуговых и спортивных учреждений. В пример он привёл белорусские агрогородки с полной социально-инженерной инфраструктурой. А вот зарплата для жителей сёл перестаёт быть стимулом для работников, считает бывший глава регионального Минсельхоза: «Там, где есть налаженная инфраструктура, люди ездят и за 50 км на работу», — добавил он.

Также с заявлением на заседании выступил депутат АКЗС Владимир Семёнов. По его словам, для остановки оттока людей в соседние регионы необходимо повысить престижность рабочих профессий, увеличить зарплату и совершенствовать условия труда на производстве.

Владимир Семёнов / Фото: ОПАК

Надежда Капура отметила, что 2022 год не привёл к обвалу рынка труда: востребованность в рабочих кадрах сохранилась. По её данным, сегодня на семь безработных приходится десять вакансий. При этом по некоторым профессиям спрос превышает предложение в шесть-восемь раз.

«В этой связи очень важно отметить, что сегодня работники, не имеющие достаточных компетенций для замещения вакантной должности, могут за счёт государственных средств их получить в рамках национального проекта „Демография“ либо нашей региональной программы „Содействие занятости“. Задача управления по труду и занятости населения Алтайского края — с помощью мер господдержки соединить работника и работодателя», — подчеркнула Капура.

На итоговом заседании ОПАК озвучили ряд предложений, реализация которых может улучшить ситуацию на рынке труда. Это, в частности, отсрочка от срочной службы для работников предприятий выпускающих продукцию оборонного назначения, предоставление работникам жилья, создание комплексной программы закрепления молодых рабочих кадров и координационного центра по обсуждению проблем воспитания и трудоустройства молодых специалистов, целевой набор, система распределения молодых специалистов, а также гибкие, в том числе вахтовые графики работы. Итогом мероприятия станут консолидированные предложения, которые Общественная палата направит в исполнительные и законодательные органы власти, Общественной палате РФ.​