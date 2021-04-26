Общественники предложили увеличить отпуск россиянам, которые отдыхают внутри страны

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить отпуск с 28 до 35 дней тем, кто выбирает отдых в России. Об этом сообщает RT. В своём обращении общественник отметил, что ежегодно миллионы россиян уезжают отдыхать за границу. Деньги, которые люди тратят на отдых, могли бы оставаться внутри страны и распределяться на улучшение курортной инфраструктуры.

Хамзаев предложил дополнить идею о продлении компенсации за отдых внутри страны, которая прозвучала во время послания Владимира Путина Федеральному Собранию. Общественник считает, что тем, кто выбирает российские курорты, можно продлить отпуск.

"В связи с этим прошу Вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путёвку или оплаченную гостиницу в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней", – говорится в обращении, которое направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.