Общественное обсуждение повышения пенсионного возраста займет не менее года

Заявление президента России Владимира Путина о том, что решение о повышении пенсионного возраста не принято и тема требует дальнейшего обсуждения, эксперты расценили как призыв организовать еще более подробное обсуждение этого вопроса.

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Общество Решение о повышении пенсионного возраста пока не принято – Путин

Глава государства отметил, что для принятия решения необходимо все просчитать. Также он заверил, что это в любом случае не коснется людей, уже вышедших на пенсию.

Исследования, связанные с возможностью повышения пенсионного возраста, должны проводиться не менее года, и только после этого может быть принято решение о возможности изменения пенсионного возраста для россиян, сказала "Парламентской газете" первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Кононова.

Размер пенсии сейчас не может быть ниже прожиточного минимума, и этот показатель достигнут во всех регионах, подчеркнула сенатор. Поэтому главная задача сегодня, по ее мнению, добиваться ежегодной индексации пенсий.

"Должны быть проведены очень серьезные медико-социальные исследования населения, которое сейчас достигает пенсионного возраста, его работоспособности. Также нужно учесть нюанс рабочих мест для молодёжи, так как если мы повышаем пенсионный возраст, то мы не освобождаем для неё рабочие места", - сказала сенатор Кононова.

Она подчеркнула, что заключение должно быть взвешенным, не ущемляющим права граждан: "Нужно крайне осторожно подходить к этому решению. И если даже будет принято решение о повышении пенсионного возраста, то оно должно будет очень-очень плавно вводиться".

Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции сказал, что окончательное решение по возрасту выхода на пенсию не принято.

"Точно совершенно, это решение не может быть принято кулуарно, оно должно быть принято исключительно в ходе широкого обсуждения и с профсоюзами, и с общественностью, и на экспертном уровне", - сказал президент.