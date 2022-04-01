Обслюнено точно: подборка забавных опечаток amic.ru ко Дню смеха

1 апреля отмечается День смеха. В этот день принято веселить и смешить своих друзей. Мы в редакции также решили поднять настроение читателям и публикуем подборку забавных опечаток и описок, которые за много лет жизни amic.ru допускали наши корреспонденты при подготовке материалов. Зачастую эти «всплески бессознательного» придают дополнительную остроту нашим текстам. Но строгий корректор замечает их вовремя и не пропускает в эфир. Однако, как выяснилось, сохраняет эти ошибки в своей золотой коллекции. Накануне Дня смеха он ими с нами щедро поделился. А мы — делимся с вами:

«По словам Крушельницкого, это большой дура по репутации и карьере».

От редакции: правильно, конечно, «удар». Но только большая дура может так глупо бить по репутации и карьере, считает автор.

«Предохранители проверяют информацию об инциденте».

От редакции: правильно «правоохранители». Корреспондент уверяет, что это подсознательное сокращение логической цепочки: правоохранители должны и предохранять от ЧП.

«Возможно, хозяева не смогут спариваться с хищником».

От редакции: правильно «справиться». Но думаем, что спаривание тоже невозможно. Ниже — переписка автора и редактора:

«Свою мину задержанный не признаёт».

От редакции: правильно «вину». И почему-то нам кажется, что с «миной» было бы всё несколько сложнее)

«ТрансфЕрмеры» — самая глупая и безумная франшиза современности".

От редакции: на самом деле речь идёт о «Трансформерах», но мы согласны с автором и насчёт «трансфермеров».

«Почти Россия» намерена открыть несколько новых отделений".

От редакции: правильно «Почта России», но вообще с этой компанией много связано всяких «почти»: почти вовремя, почти по адресу...

«Сгорели жесть машин».

От редакции: правильно «шесть». Но ёлки-палки, это и правда жесть.

«Чтобы сотрудникам не пришлось просыпаться утром с опухшим лицом и больной голой».

От редакции: правильно «головой». Но думаем, что мало кому хочется по утрам просыпаться с опухшим лицом и какой-то больной, даже если и голой.

«33-летняя жительница Барнаула попала в урки мошенников».

От редакции: правильно «руки». Но если мошенников поймают, то они легко станут «урками»: опять бессознательное сокращение логической цепочки.

«Женщина находилась в состоянии комнаты».

От редакции: правильно «комы», и кома — это всегда очень печально. Но теперь, когда кто-то в редакции видит противоречие фактам и логике, произносит: «Нахожусь в состоянии комнаты».

«Исследования были посвящены тому, как доета связана с различными показателями здоровья».

От редакции: правильно «диета». Да. Писала девочка. Да, в состоянии диеты, поскольку весна. И да, опять бессознательное...

«Полицейский потребовал от него прекратить противоправные действия и покинуть задние».

От редакции: правильно «здание». И наверное, больше добавить нечего.

«Компания Microsoft зарыла доступ к Skype для устройств на базе Windows Phone».

От редакции: правильно «закрыла». Но ведь зарыла — гораздо круче...

«8 млн просят за „девушку“ в центре Барнаула».

От редакции: правильно «двушку». Автор утверждает, что «ни о чём таком не думал». Но мы же понимаем — весна.

«Население Славгорода превышает 30 тысяч рублей».

От редакции: правильно «жителей». Просто помолчим.

«Уже совсем скоро выпускников ждёт испытание ежиным государственным экзаменом».

От редакции: правильно «единым». Но выпускники и вправду как на иголках.

— Это точно безопасная методика?

— Обслюнено точно.

От редакции: правильно «абсолютно». Но какая хорошая формулировка! На все случаи жизни.

От редакции: порой из-за большого объёма работы или когда корректор в отпуске опечатки всё-таки «попадают к широкому зрителю». Тогда не дремлют наши дорогие читатели и сообщают о них в редакцию. Спасибо вам большое! Если в вашей копилке тоже есть парочка (или больше) смешных или необычных опечаток и описок от amic.ru, публикуйте их под этой новостью — смех продлевает жизнь, а на ошибках учатся)