Обсуждения схемы движения транспорта во время ремонта моста у Нового рынка начались в районах Барнаула

9 февраля в Центральном районе Барнаула прошло совещание с участием жителей и руководителей города, которые обсудили схему движения транспорта на время ремонта моста у Нового рынка. Об этом сообщает мэрия краевой столицы.

В Алтайском кооперативном техникуме в беседе поучаствовали руководители учебных, медицинских и культурных учреждений. Они поговорили с главой Центрального района Максимом Сабыной, заместителем председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Валерием Ведяшкиным, городским депутатом Евгением Носенко.

Ведяшкин озвучил все изменения, которые будут внесены в схему движения транспорта, в том числе общественного. Он сообщил, что до 28 февраля жители города могут направить свои идеи об улучшении плана, которые изучат специалисты.

Ранее активисты общественной организации “Гражданский патруль” призвали городские власти отложить ремонт путепровода на проспекте Ленина на полгода. Общественники считают, что власти Барнаула не успеют подготовить дороги и построить разворотное кольцо в районе ТРЦ “Пионер”.

Также amic.ru объяснял, почему заводы в Барнауле могут “встать” из-за ремонта моста на Новом рынке. Сотрудники предприятий будут “отрезаны” от общественного транспорта почти на два года, что может парализовать работу около 20 крупных промышленных предприятий города.