Объявлен лауреат Нобелевской премии мира

Нобелевская премия мира за 2017 год присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Норвежский нобелевский комитет.



В этом году на награду претендовали 318 кандидатов, из которых 215 — физические лица и 103 — общественные и международные организации.

Премия мира является одной из пяти, завещанных в самом конце 19 века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем.



В прошлом году награду получил колумбиец Хуан Сантос.