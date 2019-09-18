Объявлена дата запуска новой накопительной пенсионной системы

Стала известна предполагаемая дата запуска обновленной пенсионной системы, которая предусматривает активное участие граждан в формировании накопительной части пенсии за счет добровольных взносов.

Как следует из информации на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, изменения в законодательство о накопительных пенсиях должны вступить в силу с января 2021 года.

Ранее сообщалось, что новая накопительная пенсионная система пока еще носит предварительное название – гарантированный пенсионный продукт (ГПП).

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Законопроект о новой системе добровольных накоплений разработал Минфин. Основная цель – создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан. Предполагается, что россиян придется также простимулировать для самостоятельного формирования таких накоплений. Кроме того, работодатели смогут развивать корпоративные пенсионные программы.

Ранее в России была разработана концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой накопления стали бы собственностью граждан. Стартовым капиталом, согласно концепции, могли бы стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.

Запустить ИПК планировалось с 2020 года. Однако накануне Моисеев заявил, что Минфин совместно с ЦБ вскоре представят новую модель формирования пенсионных накоплений, которая, кроме всего, еще и сменит название. Таким образом появился новый продукт – ГПП.