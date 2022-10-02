«Очередь русского позора»: Валуев раскритиковал массово бегущих из РФ граждан

Депутат Госдумы Николай Валуев раскритиковал россиян, которые с началом объявления частичной мобилизации бегут из страны.

Бывший боксёр обратил внимание, что на границе с Грузией сейчас много машин, «везущих дезертиров».

«Эти „очереди русского позора“ сейчас с особым садистским удовольствием снимают и показывают пародийные укро СМИ и прочие CNN. <...> Мне не то чтобы стыдно за дезертиров, но как-то стрёмно видеть этот довольно массовый исход от войны „***“ [геев] и „хипстеров“», — написал он в своём Telegram-канале.

Во всём этом Валуев обвинил федеральные телеканалы, певца Филиппа Киркорова, тиктокера Даню Милохина и некоторых других известных персон.

В конце сентября Николай Валуев заявил, что получил повестку в рамках частичной мобилизации. Однако в военкомат экс-спортсмен ещё не явился, но пообещал обязательно это сделать на следующей неделе.

После объявления в России частичной мобилизации многие стали активно покидать страну через сухопутные границы. В частности, люди уезжают в Казахстан, Монголию, Грузию, Финляндию и другие государства. На многих пропускных пунктах многокилометровые очереди.