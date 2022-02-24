Очереди за продуктами и бегство из страны. Что сейчас происходит на Украине

После начала российской спецоперации жители Украины бросились скупать продукты. В социальных сетях появляются видео и фото очередей в магазинах и банкоматах. В харьковском метро отключили турникеты, там же ставят установки с питьевой водой, сообщает телеграм-канал Varlamov News. В Киеве в некоторых точках уже нет хлеба, пишет ТАСС. Кафе и рестораны закрыты.

Также в Сети появились кадры огромных пробок в городах: это затор из желающих покинуть Украину. Жители пытаются выбраться в Словакию, Молдавию, Литву и Польшу.

Погранпереход в Ужгороде

Власти Польши сообщили, что разворачивают в двух регионах на границе с Украиной пункты приёма беженцев. Президент Литвы объявил о введении режима ЧП в стране.

Напомним, президент России Владимир Путин ранним утром 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. Как сообщило Минобороны, ракетными ударами выводятся из строя военные объекты на Украине. По заявлению министерства, мирным жителям ничего не угрожает.