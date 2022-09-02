Очередной сезон программы для молодых предпринимателей стартовал при поддержке «Новых людей»

Партия «Новые люди» 1 сентября запустила второй сезон программы развития молодёжного предпринимательства «Я в деле». Главная цель — дать возможность молодым людям овладеть предпринимательсĸой грамотностью, сообщает партийная пресс-служба.

Более 60 регионов приняли участие в первом сезоне программы, среди них — Алтайский край. За полгода кураторы обучили азам молодёжного предпринимательства 60 молодых людей из Барнаула и Бийска. Некоторые из них открыли своё дело, самые сильные — стали наставниками второго сезона.

«Сегодня предпринимательство — такой же базовый навык, каким было умение читать и писать в начале прошлого века. Когда грамотность стала всеобщей, произошёл резкий скачок в развитии России. Сегодня предпринимательские навыки позволят нам совершить следующий рывок. И учиться этому лучше с детства, со школьной скамьи. Предпринимательство — это больше, чем умение зарабатывать. Это умение созидать, менять к лучшему жизнь вокруг. Быть свободным, независимым и успешным», — считает лидер партии Алексей Нечаев.

Новый сезон стартовал с регистрации участников, которая продлится несколько недель. Обучение для участников полностью бесплатное и состоит из нескольких модулей: от создания собственного бизнес-проекта до обучения наставничеству.