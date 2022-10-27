Одесса может быть яблоком раздора и символом разрешения конфликтов, отметил Путин
В ходе сессии к главе России обратился венгерский журналист Габор Штир
28 октября 2022, 06:47
Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
В ходе сессии к главе России обратился венгерский журналист Габор Штир с вопросом об Одессе.
«У меня один из любимых городов в постсоветском пространстве — это Одесса. Как вы думаете, дайте мне совет, если я хотел бы туда поехать — следующим летом или через два года», — обратился Штир к президенту.
Путин ответил, что туда стоит поехать как можно быстрее.
«Не тяните, поезжайте как можно быстрее. Шутка. Шучу», — ответил Путин.
«Тогда я должен спросить — российскую или украинскую визу?» — продолжил Штир.
Путин отметил, что Одессу основала Екатерина II, и даже «крайние националисты» не могут снести памятник основательнице города.
«Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас», — добавил президент.
Глава государства также добавил, что от последнего посещения Одессы у него остались не самые лучшие впечатления.
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