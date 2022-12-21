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Один из проездных тарифов для пенсионеров отменят в барнаульском общественном транспорте

Людям, которые пользовались этим тарифным планом, нужно будет изменить его

21 декабря 2022, 09:05, Илья Звягинцев

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В Барнауле с 1 января упразднят «Пенсионный лимитированный пригородный» тариф. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что с 1 января в городе стоимость проезда на регулируемых маршрутах вырастет до 30 рублей, а также будут отменены тарифные зоны. Из-за этого стоимость проезда на многих маршрутах пригородного направления снизится и станет единой, поэтому один из льготных тарифов для пенсионеров будет отменён.

«Пользователям, у которых этот тарифный план записан на персональную транспортную карту, необходимо в начале нового года обратиться в киоски торговой сети „Лига Пресс“, „Роспечать-Алтай“, „Союзпечать-Алтай“ за изменением тарифного плана. После этого карту можно будет пополнить на январь», — сказано в сообщении.

Фото: скриншот с сайта barnaul.org

Комментарии 8

  • Так им дармоедам ! Поддержим бизнес !
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Вы специально такие провокационные заголовки даете?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • надо сделать платный вход. Плату за проезд разумеется оставить - ведь проезд и вход это разное. Вошел, грязи нанес, напердел, автобус износил.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Городские воры украли 5 поездок с пенсионного лимитированного. Было 45, осталось 40. Это как литр молока ужался до 930мл. "Дорогие горожане, потерпите немного, пожалуйста. Мы вас пограбим, но совсем немного!" Где там продукция барнаульского патронного?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • А кого же ещё грабить как не пенсионеров? Ведь пенсия "миллионная". А кто меняет тарифы на общественном транспорте не ездят
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Зачем тогда повышать стоимость лимитированного?! Стоимость пяти поездок украденных с лихвой перекрывают повышение тарифов.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Верните 5 украденных поездок у пенсионеров!
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Горожане, а мы в сёлах по общему тарифу ездим, либо пешочком. И пенсии в сёлах минимальные зачастую. Не нойте!
    23 декабря, Гость   Ответить
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