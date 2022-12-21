Один из проездных тарифов для пенсионеров отменят в барнаульском общественном транспорте

Людям, которые пользовались этим тарифным планом, нужно будет изменить его

21 декабря 2022, 09:05, Илья Звягинцев

Фото: barnaul.org

В Барнауле с 1 января упразднят «Пенсионный лимитированный пригородный» тариф. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что с 1 января в городе стоимость проезда на регулируемых маршрутах вырастет до 30 рублей, а также будут отменены тарифные зоны. Из-за этого стоимость проезда на многих маршрутах пригородного направления снизится и станет единой, поэтому один из льготных тарифов для пенсионеров будет отменён.

«Пользователям, у которых этот тарифный план записан на персональную транспортную карту, необходимо в начале нового года обратиться в киоски торговой сети „Лига Пресс“, „Роспечать-Алтай“, „Союзпечать-Алтай“ за изменением тарифного плана. После этого карту можно будет пополнить на январь», — сказано в сообщении.

Фото: скриншот с сайта barnaul.org