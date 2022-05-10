Офтальмолог назвала последствия COVID-19 для зрения

Врач-офтальмохирург центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль в беседе с URA.RU назвала последствия COVID-19 для зрения. Она рассказала, что некоторые пациенты жалуются на тёмные пятна перед глазами и искривление изображения.

«Увеит, генерализованное воспаление увеального тракта, является наиболее грозным состоянием. Наиболее высокий риск присутствует у пациентов с дефектом иммунной системы», — пояснила Коваль. К симптомам опасного недуга относятся ухудшение зрения, тёмные пятна перед глазами при взгляде на белые объекты и искривление картинки. Увеит лечится каплями и инъекциями, но некоторые случаи не обходятся без хирургического вмешательства.

Специалист отметила, что с начала пандемии выросло количество случаев спазма аккомодации. Это заболевание косвенно связано с COVID-19. «С переходом на удалённую работу в условиях пандемии увеличилась нагрузка на глаза при работе за компьютером. Поэтому возросло количество жалоб пациентов на спазм аккомодации, возникающий как следствие длительной фокусировки глаз на близком расстоянии», — рассказала офтальмолог.

Кроме того, зрительные нагрузки провоцируют синдром сухого глаза. «При работе за монитором человек реже моргает: продукция слезы и стабильность прекорнеальной слёзной пленки нарушается. Появляются признаки зрительного дискомфорта, сухости и ощущения „песка“ в глазах», — объяснила Коваль. В группе риска находятся пациенты с диабетом, гипертонической болезнью, сердечной и почечной недостаточностью, ревматоидным артритом и другими тяжёлыми заболеваниями.

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