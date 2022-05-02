Огни над водой. Почему в Барнауле впервые запустили салют на 1 Мая и каким он был (красивым!)

Масштабное празднование Дня труда в Барнауле закончилось салютом. Его запускали с баржи около Нагорного парка и барнаульцы любовались красивым зрелищем — залпами над водой. Почему раньше салют на Первомай не запускали? А в следующем году запустят? Смотрите видео, всё узнаете!