Огни над водой. Почему в Барнауле впервые запустили салют на 1 Мая и каким он был (красивым!)
Вечером в День Весны и Труда барнаульцы любовались праздничным фейерверком, а мы сняли его на видео для тех, кто не смог посмотреть его самостоятельно
2 мая 2022, 08:00
Масштабное празднование Дня труда в Барнауле закончилось салютом. Его запускали с баржи около Нагорного парка и барнаульцы любовались красивым зрелищем — залпами над водой. Почему раньше салют на Первомай не запускали? А в следующем году запустят? Смотрите видео, всё узнаете!
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