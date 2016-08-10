Ограничения на прием пятитысячных купюр ввел в своих банкоматах Сбербанк

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Сбербанк ввел ограничения на прием пятитысячных купюр в некоторых своих банкоматах, передает в среду, 10 августа, ТАСС.

В самом банке уточнили, что это временная мера, которая связана с обновлением программного обеспечения, позволяющего определить фальшивые банкноты.

В целом ограничения затронули порядка 10% устройств самообслуживания в регионах России.

"Мы проводим последовательное восстановление работоспособности парка устройств самообслуживания", – рассказал представитель кредитной организации.

Кроме того, в Сбербанке сообщили, что 10 августа по техническим причинам клиентам могли приходить отказы при проведении операций оплаты товаров и услуг посредством интернета. Данные сервисы уже восстановлены.