Ограничения на прием пятитысячных купюр ввел в своих банкоматах Сбербанк
Данная мера является временной и связана с обновлением программного обеспечения, определяющего фальшивки
Фото: zakonprost.ru
Сбербанк ввел ограничения на прием пятитысячных купюр в некоторых своих банкоматах, передает в среду, 10 августа, ТАСС.
В самом банке уточнили, что это временная мера, которая связана с обновлением программного обеспечения, позволяющего определить фальшивые банкноты.
В целом ограничения затронули порядка 10% устройств самообслуживания в регионах России.
"Мы проводим последовательное восстановление работоспособности парка устройств самообслуживания", – рассказал представитель кредитной организации.
Кроме того, в Сбербанке сообщили, что 10 августа по техническим причинам клиентам могли приходить отказы при проведении операций оплаты товаров и услуг посредством интернета. Данные сервисы уже восстановлены.