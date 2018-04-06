Ограничить доступ: Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram в России

Роскомнадзор в пятницу, 6 апреля, обратился в суд с иском о блокировке мессенджера Telegram.

"На основании ст. 15.4 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership", - указано в сообщении Роскомнадзора.

В России запущена процедура блокировки популярного мессенджера. Еще в октябре 2017 года Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тысяч рублей. Причина - отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

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Telegram Messenger LLP подал на это решение жалобу, 12 декабря 2017 года Мещанский суд Москвы признал решение суда по этому делу законным, пишет "Интерфакс".

Уже в 2018 году Верховный суд России 20 марта вновь отказал Telegram в признании недействующим приказа ФСБ РФ, устанавливающего процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей интернета. Роскомнадзор дал Telegram 15 дней для выполнения запроса ФСБ. На следующий день, 21 марта, стало известно, что Telegram оспорил штраф в Европейском суде по правам человека, пишет информагентство.