Огромные пробки возникли на выездах из городов Украины

В Харькове возникли огромные пробки на выезд из города, пишет SHOT. В городе образовались длинные очереди на заправках, у банкоматов и в магазинах.

Также сообщается, что гигантские скопления автомобилей возникли и на выезде из Киева. На одном из шоссе украинской столицы грузовик попытался пробить отбойник, чтобы дать проезд группе машин. По словам источника Readovka, на заправках уже закончился бензин. По всему городу раздаются звуки сирен.