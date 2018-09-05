Охоту иркутского губернатора на медведя оценят в МВД и Генпрокуратуре
В пресс-службе правительства Иркутской области комментировать происхождение видеозаписи не стали
Депутат Госдумы Николай Николаев попросил Генпрокуратуру и МВД оценить видео охоты с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, пишет ИА "Хакасия".
Видео, на котором запечатлено, как люди застрелили спящего в берлоге медведя, появилось 3 сентября на Youtube.
В пресс-службе правительства Иркутской области ИА "ИрСити" комментировать происхождение видеозаписи не стали, попросив написать запрос.
Запись длится 2 минуты 55 секунд, отсутствуют какие-либо указания на место и время происходящего. На первых кадрах - Сергей Левченко в куртке с гербом Иркутской области и надписью "комиссия по ЧС и ПБ". Сначала человек в форме показывает губернатору, как стрелять из ружья, затем он тренируется, после чего группа людей вместе с Левченко окружает берлогу. Производится несколько выстрелов, после чего из берлоги вытаскивают тушу застреленного медведя.