Окно в мир. Как спутниковый интернет спасает крошечное алтайское село

Чтобы хоть куда-то позвонить с мобильного телефона, приходится в прямом смысле взбираться на гору, а если нужно отправить что-то через интернет, узнать прогноз погоды, разобраться, как получить ту или иную выплату, да даже и просто новости почитать, — ехать в соседнее село за 10 км. Вот так незаменимые для горожанина блага цивилизации до этого года «работали» в маленьком и отдалённом селе Майорка Чарышского района. Здесь никогда не было и, скорее всего, не будет «классического» (оптоволоконного) интернета. Но теперь есть интернет спутниковый, который буквально подарил надежду на изменение жизни сельчан к лучшему.

Село почти без связи

Майорка — отдалённое горное село, буквально «тупик». Красивейшая природа, но минимум «удобств»: свет, спутниковое телевидение, несколько стационарных телефонов да один на всё село уличный таксофон. Интернета и мобильной связи нет. Нет детсада, школы, медпункта, библиотеки, почтальон приезжает лишь три раза в неделю, единственный продуктовый магазин работает несколько часов в день. Из жителей осталось всего-то около ста человек. Но и им нужно решать коммунальные вопросы, вызывать скорую, получать государственные услуги.

Вся забота о селе была и остаётся на плечах уроженца и старосты Александра Сидорова, а у него до последнего времени даже не было мобильного телефона. Но всё изменилось благодаря одной тарелке — спутниковой. Её ему установила компания «РТКОММ».

И теперь дом старосты — технологическое «сердце» всего села. Он уже пенсионер, но быстро стал активным пользователем, ведь это было жизненно необходимо. Интернетом пользуется каждый день: заходит на «Госуслуги», смотрит новости и объявления на сайте администрации района, изучает видео по ремонту автомобиля, современные методы посадки и удобрений на огороде.

Презентация РТКОММ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

«Конечно, жизнь очень изменилась. Это как открыть окно в большой мир. Жили-то в глухомани, а теперь вошли в цивилизацию. Хорошая эта штука — интернет. Надеюсь, благодаря ему теперь молодёжь не будет так рваться из села», — рассказал Александр Сидоров.

К соседу за интернетом

Изменилась жизнь у всего села. Например, у его соседки, учительницы биологии Ирины Поповой. В Майорку она приехала более 35 лет назад по распределению, да так и осталась. Школы в селе уже нет, и она вместе с учениками ездит в соседнюю Берёзовку. Неудобно, но лучше, чем вообще никак. И лучше, чем когда из-за пандемии случилась дистанционка: ни давать/получать задания, ни узнавать что-то по учёбе в интернете она и её ученики не могли. Теперь же этот вопрос снят. А ещё она получила возможность ещё активнее заниматься своим профессиональным хобби — орнитологией.

«Спутниковый интернет — эффективный инструмент решения жизненно важных задач. Получив интернет, жители Майорки получили надежду на лучшую жизнь и возможность для её качественного развития», — говорит и директор сибирского филиала РТКОММ Александр Заводчиков.

Презентация РТКОММ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

«Меняем жизнь людей»

Всё это стало возможным благодаря проекту лидера рынка спутниковой связи России РТКОММ. Проект так и называется «Меняем жизнь людей». И в 2022 году проходит уже второй его сезон.

Александр Сидоров — победитель конкурса «Зачем мне нужен спутниковый интернет», организованного на Алтае в рамках первого сезона. Его историю выбрали корреспонденты алтайских СМИ. В их числе была и IT-журналист, амбассадор проекта «Меняем жизнь людей» Ирина Баенкова.

«Александр Леонидович — герой. Он взял на себя огромную ответственность заботиться о селе, решать проблемы его жителей. И, конечно, ему теперь намного проще это делать благодаря интернету. Спутник позволяет не только им смотреть на мир, но и миру видеть их, этот красивейший уголок Алтая», — отметила она.

Ирина Баенкова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

География проекта — вся Россия. И благодаря ему учительница из отдалённого села Хабаровского края знакомит мир с коренным народом эвенков. Вице-чемпионка России по тхэквондо из приморского села онлайн обучает детей этому виду спорта. В Кузбассе живёт и работает учёный, который ищет там следы пребывания динозавров, при этом всегда оставаясь на связи с коллегами-учёными и студентами. А в Красноярском крае глава крошечного поселения смогла буквально встать на ноги после тяжёлой болезни именно благодаря интернету (с помощью которого она нашла новое хобби — рисование). Помогла и другим: выиграла несколько грантов на установку по выработке ветряной и солнечной электроэнергии. И, конечно, Алтайский край, где отец и сын из Новосибирска организовали успешный мараловодческий бизнес. Опять же благодаря спутниковой связи.

Все они, а также остальные жители населённых пунктов, остро нуждались в интернете. И именно о них рассказывает проект РТКОММ. Который, кстати, в 2021 году был удостоен нескольких наград, в том числе и Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник».

Важность этого проекта подчеркнул и генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев. Он напомнил, что компания активно развивает направление по установке спутникового интернета в труднодоступных местах и на удалённых территориях, где недостаточно развиты или полностью отсутствуют сотовые и проводные телекоммуникации.

Сергей Ратиев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru