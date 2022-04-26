Около 180 барнаульцев подали документы на предварительное голосование «Единой России»

Порядка 180 человек зарегистрировались в качестве участников предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Барнаульскую городскую Думу VIII созыва. Список участников 26 апреля пополнили депутат Барнаульской гордумы Кристина Юстус и член политсовета Барнаульского местного отделения «Единой России» Дмитрий Аганов.

Партиец Дмитрий Аганов представлял интересы жителей Индустриального района более шести лет как в Барнаульской гордуме, так и в Алтайском краевом Заксобрании. После встреч с горожанами он решил продолжить депутатскую деятельность.

«Если жители окажут мне поддержку во время партийной процедуры, то я намерен идти на выборы в Барнаульскую гордуму. Работа депутата для меня понятна и знакома. Только за последние годы при моём участии на территории Индустриального района были запущены проекты по благоустройству Мизюлинской рощи, строительству новых детских садов и школ, асфальтированию дорог. Понятны мне и проблемы, которые есть на этой территории. Я буду продолжать работать на благо жителей Индустриального района», — отметил Дмитрий Аганов.

Ещё одним участником стала депутат городской думы Кристина Юстус, которая уже несколько лет является активистом Барнаульского местного отделения партии.

«На протяжении пяти лет я являюсь депутатом гордумы и реализовываю вместе с партией, администрацией города и барнаульцами многие социальные и патриотические проекты. В качестве кандидата предварительного голосования я выбрала для себя округ № 3, который охватывает Железнодорожный и Индустриальный районы. Мне хорошо знакома эта территория: я родилась в Железнодорожном районе, выросла здесь, сейчас живу и работаю в Индустриальном районе. Кроме того, многие проекты мы уже реализовали, а часть продолжаем реализовывать вместе с жителями этих районов», — рассказала Кристина Юстус.

Напомним, ранее документы для участия в предварительном голосовании подали: заместитель председателя гордумы Сергей Струченко, руководитель фракции единороссов в гордуме Вячеслав Перерядов, депутаты Марина Понкрашева и Иван Огнев, Дмитрий Абалымов, а также руководитель регионального исполкома партии Иван Гладких и главный врач крупнейший поликлиники Барнаула Дмитрий Денисов.

Подать документы для участия в предварительном голосовании можно по будням с 10:00 до 17:00 по адресу: ул. Ползунова, 26, 3 этаж, кабинет № 310. Приём документов продлится до 28 апреля.

Регистрация избирателей будет проходить с 18 апреля по 27 мая в интеграции с сайтом «Госуслуги». Само голосование пройдёт в электронном формате с 23 по 29 мая на сайте pg.er.ru. Итоги партийцы подведут 31 мая.