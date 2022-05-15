Около 250 тысяч британских семей могут обнищать к концу года

Около 250 тысяч семей в Великобритании уже в 2023 году могут скатиться до состояния крайней нищеты. Тогда количество малообеспеченных людей достигнет миллиона человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Так, аналитики Национального института экономических и социальных исследований NIESR, уверены, что правительство не примет срочных мер по преодолению кризиса, то стране в скором времени угрожает рецессия.

На ситуацию в Британии повлиял резкий рост цен на энергоносители и напряженность на рынках труда, которые приводят к инфляции.