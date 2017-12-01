Около 30 тысяч человек в Краснодаре остались без тепла

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Порядка 30 тысяч жителей из 156 многоквартирных домов Краснодара лишились тепла и горячей воды из-за утечки на подземной теплотрассе. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Данные об утечке на подземной теплотрассе диаметром 800 миллиметров, расположенной на пересечении улиц Ким и Фурманова, поступили дежурному накануне, 30 ноября, около 17:55 по московскому времени.

После этого была прекращена подача тепла и горячей воды в дома, в которых проживают 28,5 тысячи человек, а также находятся 33 социально значимых объекта.

Уточняется, что аварию ликвидируют десять человек и шесть единиц техники. На место ЧП выехала оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве отметили, что аварийно-восстановительные работы должны завершиться в пятницу к 9:00 по московскому времени.

Агентство отмечает, что накануне вечером в городе было +11 градусов, в ночь на пятницу, 1 декабря, столбик термометра снизился до +4 градусов.