Около 400 сайтов пострадали из-за блокировки Telegram в России

Фото: russianworldnews.ru

Порядка 400 интернет-ресурсов пострадали из-за блокировки мессенджера Telegram в РФ. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роскомнадзора.

Новости

Общество Роскомнадзор пока не видит предпосылок для блокировки Viber

В ведомстве отметили, что на горячую линию РКН поступило 1,3 тысячи обращений о нарушении работы сайтов из-за блокировки. "Проверки показали, что нештатная работа 400 ресурсов, указанных в этих 1,3 тыс. обращениях, была тем или иным образом связана с мерами, предпринимаемыми Роскомнадзором и операторами связи для выполнения решения суда по Telegram", - заявили в пресс-службе.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что вместе с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) ведется работа с пострадавшими компаниями.

Отмечается, что всего было получено несколько десятков тысяч обращений, но только в 1,3 тыс. из них указаны конкретные сайты или IP-адреса.

Напомним, РКН с 16 апреля начал процедуру блокировки Telegram. Ведомство также блокирует IP-адреса подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы мессенджера. После этого появилась информация о сбоях в работе сторонних сайтов, использовавших их хостинги.