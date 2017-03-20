Около 400 туристов не могут вылететь в Россию из Доминиканы вторые сутки
Туристы должны были вылететь из Доминиканской Республики в Россию днем, 18 марта
20 марта 2017, 18:50
Фото: pixabay.com
Примерно 400 пассажиров авиакомпании Nordwind Airlinesс субботы, 18 марта, не могут вылететь из Доминиканской Республики в Россию. Об этом пишет "Интерфакс".
Туристы являются клиентами туроператора Pegas Touristik. Люди не могут вылететь из доминиканского региона Пунта-Кана из-за поломки самолета.
Все они размещены в ближайших отелях и обеспечены питанием. Домой их обещают отправить 20-го или 21 марта.
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