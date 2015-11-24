Около 400 тысяч человек остались без воды в Нижнем Новгороде
Причиной инцидента стал разрыв трубы на канализационном коллекторе. Власти организовали подвоз воды в шести точках 2-х районов.
24 ноября 2015, 09:05
Частично без холодной воды остались до 400 тысяч человек в двух районах Нижнего Новгорода в понедельник, 23 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента общественных связей городской администрации Сергея Ракова.
По его словам, водоснабжение в Ленинском и Автозаводском районах частично отключено из-за аварии на канализационном коллекторе, который проходит под Комсомольским шоссе. Руководитель пресс-службы "Нижегородского водоканала" Алексей Меркутов уточняет, что произошел разрыв трубы диаметром около 1,5 метров из-за большого объема талых вод.
Также из-за аварии пришлось вскрыть дорожное полотно и перекрыть движение на двух полосах магистрали.
Отмечается, что сообщение об аварии поступило в МЧС около 15:00. В шести точках двух районов власти организовали подвоз питьевой воды. К ремонту привлекли 40 человек и 11 единиц техники.
По его словам, водоснабжение в Ленинском и Автозаводском районах частично отключено из-за аварии на канализационном коллекторе, который проходит под Комсомольским шоссе. Руководитель пресс-службы "Нижегородского водоканала" Алексей Меркутов уточняет, что произошел разрыв трубы диаметром около 1,5 метров из-за большого объема талых вод.
Также из-за аварии пришлось вскрыть дорожное полотно и перекрыть движение на двух полосах магистрали.
Отмечается, что сообщение об аварии поступило в МЧС около 15:00. В шести точках двух районов власти организовали подвоз питьевой воды. К ремонту привлекли 40 человек и 11 единиц техники.
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