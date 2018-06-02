Около 400 тысяч звонков поступило в преддверии "Прямой линии с Путиным"

Около 400 тысяч звонков поступило в преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщает RT.

Кроме того, поступило около 165 тысяч СМС-сообщений. Также прислали 5,4 тысяч сообщений в формате видео.

Прямая линия с президентом России пройдет 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.

В 2017 году Путин в ходе прямой линии ответил на 73 вопроса почти за четыре часа.