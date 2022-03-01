Около 45 тысяч барнаульских школьников напишут Всероссийские проверочные работы

3,7 тысячи одиннадцатиклассников и 41,6 тысячи учеников 4-8 классов напишут Всероссийские проверочные работы в Барнауле. Всего участие в ВПР примут около 45 тысяч детей, отмечает пресс-служба мэрии.

“4-8 классы принимают участие в ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру, истории и биологии, географии, обществознанию, иностранному языку, физике, химии”, — сказано в сообщении.

Ученики 11 классов напишут ВПР по тем предметам, которые они будут сдавать на ЕГЭ.

Сроки проведения Всероссийских проверочных работ — с 1 марта по 20 мая 2022 года.