Около 500 советских памятников снесут в Польше и отправят в музеи

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Около 500 советских памятников, которые символизируют "господство коммунистической системы над Польшей", будут снесены и перенесены в музеи. Об этом пишет РИА Новости.

При этом Польша и дальше продолжит заботиться о памятниках на месте советских воинских захоронений. Как заявил глава государственного Института национальной памяти Лукаш Каминьский, сохранение памятников является последствием незавершения в Польше перемен начала 90-х.

"Это было фатальной ошибкой, которая много лет является поводом, используемым в пропаганде и провокациях против нашей родины", – сказал он.



Памятники стоят в общественных местах "в благодарность СССР".

