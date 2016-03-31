Около 500 советских памятников снесут в Польше и отправят в музеи
Памятники снесут и перенесут в музеи, но Польша и дальше будет заботиться о памятниках на месте советских воинских захоронений
Фото: beta.tury.ru
Около 500 советских памятников, которые символизируют "господство коммунистической системы над Польшей", будут снесены и перенесены в музеи. Об этом пишет РИА Новости.
При этом Польша и дальше продолжит заботиться о памятниках на месте советских воинских захоронений. Как заявил глава государственного Института национальной памяти Лукаш Каминьский, сохранение памятников является последствием незавершения в Польше перемен начала 90-х.
"Это было фатальной ошибкой, которая много лет является поводом, используемым в пропаганде и провокациях против нашей родины", – сказал он.
Памятники стоят в общественных местах "в благодарность СССР".