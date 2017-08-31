Около 500 тысяч кардиостимуляторов отозвали в США из-за угроз кибератак

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Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) порекомендовало отозвать 465 тысяч кардиостимуляторов, чтобы обновить у них программное обеспечение. Об этом пишет Meduza.

Отмечается, что рекомендацию дали из-за потенциальной уязвимости данных приборов перед дистанционной кибератакой. В сообщении сказано, что под отзыв попадают кардиостимуляторы ряда моделей, которые произвела компания Abbott (бывшая St. Jude Medical).

В заявлении FDA говорится, что речь идет об обновлении ПО в целях предосторожности. Процедура не предполагает извлечения и переустановки кардиостимуляторов.

Издание отмечает, что год назад компания Muddy Waters, которая занимается продажами ценных бумаг, объявила со ссылкой на экспертов, что кардиостимуляторы St. Jude Medical уязвимы для дистанционных кибератак. В компании отвергли обвинения, назвав их попыткой снизить стоимость акций St. Jude Medical.

В начале текущего года FDA выпустила предупреждение об уязвимости кардиостимуляторов, а Abbot объявила об обновлении ПО для устранения уязвимости.