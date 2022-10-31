Около 60 авиарейсов задержали или отменили в Москве из-за непогоды

В московских аэропортах вечером 30 октября из-за непогоды задержали или отменили около 60 авиарейсов, сообщает ТАСС.

«Во Внукове 15 рейсов задержали и два отменили, в Домодедове 30 рейсов задержали, в Шереметьеве пять рейсов задержали и шесть отменили», — пишет агентство.

А вот в аэропорту Жуковский изменений в расписании не было.

В своём Telegram-канале ТАСС писал, что вечером 30 октября в нескольких городах Подмосковья и некоторых районах столицы пошёл снег с дождём, местами с градом.