Около трех тысяч человек собрала Монстрация в Новосибирске

Фото: vk.com/monstration_nsk

Ежегодное молодежное шествие под абсурдными лозунгами – Монстрация – состоялось в Новосибирске, передает ТАСС.

По оценкам мэрии, в мероприятии приняли участие около трех тысяч человек. Комментируя акцию, представитель администрации отметил: "Это культурно-массовое мероприятие. Вопросов нет, у полиции тоже нет, у органов местного самоуправления - тоже никаких вопросов. Проведено в рамках поданного уведомления и постановления мэра".

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Общество Около двух тысяч человек пришло на Монстрацию в Новосибирске

Факт того, что у властей нет вопросов к "монстрантам", весьма важен. Дело в том, что организатора Монстрации, художника Артема Лоскутова неоднократно привлекали к административной ответственности из-за проведения шествия.

Практически каждый раз организация мероприятия превращалась в длительные переговоры между Лоскутовым и мэрией.

Участники Монстрации на этот раз по Красному проспекту от Дома офицеров до сквера у Театра оперы и балета.

Также Монстрации прошли сегодня еще в девяти регионах России и впервые – в Праге.

Монстрации в столице Сибири проходят с 2004 года. Мероприятие, как правило, собирает молодых людей, которые готовы поделиться своим хорошим весенним настроением. Сама акция подразумевает шествие участников, одетых в различные забавные костюмы и "вооруженных" плакатами с абсурдными лозунгами и призывами.

