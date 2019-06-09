Окрошка с мясом: рецепт вкуснейшего летнего супа от Sofi

"Давайте готовить вкусную, домашнюю мясную окрошку с освежающим и терпким квасом и, конечно же, с любовью", – предлагает наш фудблогер София. А давайте, согласились мы и публикуем новый рецепт вкуснейшего летнего холодного супа.

Окрошка с мясом

Что потребуется?

400 г говяжьего балыка

5 средних огурчиков

7 редисок

2 картофелины

5 яиц куриных или 15 яиц перепелиных

1 литр кваса окрошечного

сметана, горчица и хрен (по вкусу)

зелень (укроп, петрушка, лук зеленый)

чеснок 2 дольки

масло подсолнечное рафинированное

соль, черный молотый перец

Как готовить?

1. Мясо комнатной температуры помыть и обсушить бумажными салфетками. Немного посолить и обтереть свежемолотым черным перцем. Взбрызнуть тонким слоем подсолнечного масла. Отправить в рукав для запекания вместе с раздавленными тупой частью ножа дольками чеснока в разогретую до 180 °С духовку на 60-70 минут.

2. Картофель помыть, обколоть немного ножом, завернуть в фольгу и также отправить в духовку (вместе с мясом) только на 25-30 минут, в зависимости от размера.

3. Огурцы и редис нарезать мелкими кубиками. Картофель и мясо остудить. Картофель почистить от кожуры и также нарезать на некрупные кубики. Зелень нарезать мелко. Яйца отварить и очистить. Все ингредиенты смешать.

4. Сметану смешать с горчицей и хреном.

Для подачи я овощи смешала с заправкой и выложила в небольшую емкость, перевернула и подавала отдельно с графином кваса, украшая перепелиными яйцами и редисом, а также с кусочком ржаного хлеба

Делитесь своими секретами, с чем вы любите готовить окрошку?

Приятного аппетита! Больше рецептов от Софьи смотрите в ее Instagram.