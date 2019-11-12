Ольга Алисова, сбившая "пьяного мальчика" в Подмосковье, вышла на свободу

Сбившая во дворе жилого дома в Балашихе шестилетнего ребенка и осужденная на три года колонии-поселения Ольга Алисова вышла на свободу, сообщает Life со ссылкой на УФСИН по Саратовской области.

В ведомстве пояснили, что срок заключения Алисовой подошел к концу. В понедельник, 11 ноября, она вышла на свободу. В УФСИН также уточнили, что она дважды подавала прошение на условно-досрочное освобождение, но они не были одобрены.

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Происшествия В крови шестилетнего ребенка, сбитого полицейским в Кирове, нашли "рюмку водки"

Отец погибшего "пьяного мальчика" Роман Шимко рассказал, что продолжит добиваться новых судов для фигурантов дела Ольги Алисовой и судмедэксперта Михаила Клейменова. По его мнению, они получили незаслуженно мягкое наказание.

"Мне хотелось бы, чтобы она еще посидела. Слишком малый срок она получила. Они не должны расслабляться: ни Клейменов, ни Алисова. Мы будем целенаправленно биться с Клейменовым и со всеми остальными подонками", - сказал мужчина.

Напомним, трагедия произошла 23 апреля 2017 года. 31-летняя Алисова на своем автомобиле сбила ребенка, протащив его несколько метров под капотом. Широкий резонанс дело получило после информации о том, что шестилетний мальчик был якобы сильно пьян. Такой вывод сделал Клейменов, которому позже предъявили обвинение в халатности. Он получил десять месяцев исправительных работ.

В СК заявили об отсутствии алкоголя в крови погибшего ребенка, а в заключении судмедэксперта нашли десятки ошибок.

В октябре 2019 года похожий случай произошел в Кировской области. Там в крови шестилетнего ребенка, сбитого полицейским, нашли "рюмку водки". Ведется расследование происшествия. В это время полицейский продолжает работать. Жители села опасаются, что он может оказать влияние на ход следствия.



В начале ноября 2019 года главный судмедэксперт Московской области Владимир Клевно написал заявление об увольнении по собственному желанию. Отмечается, что уход может быть связан с делом шестилетнего Алексея Шимко, которого в 2017 году в Подмосковье сбила машина. Источник, близкий к бюро судебно-медицинской экспертизы, рассказал, что перед заявлением эксперта вызывали в региональный Минздрав. Клевно подтвердил СМИ, что написал заявление об увольнении по собственному желанию, однако он подчеркнул, что это решение не связано с делом "пьяного мальчика".