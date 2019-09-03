Ольга Бузова выступит в кузбасском цирке, а потом отправится в Барнаул

Российская певица Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram подробное расписание выступлений, согласно которому она 2 октября приедет в Кузбасс, где выступит в новокузнецком цирке, а на следующий день ее будут ждать в Барнауле.

"Ну что я могу сказать? Сил мне. С нетерпением жду встречи с вами в ваших городах. Принимай меня тут – сентябрь/октябрь. Выложить ноябрь/декабрь? Где вы еще меня ждете?" – написала Бузова.

Гастроли начнутся 7 сентября в Москве. Согласно расписанию, 2 октября Бузова выступит в цирке Новокузнецка, а уже 3 октября она споет в Барнауле на стадионе "Темп".