Российская телеведущая и певица Ольга Бузова завела роман с влиятельным политиком. Об этом в шоу «Злые языки» заявила блогер Tatarka FM.

«У неё сейчас есть очень влиятельный поклонник. Очень влиятельный мужчина. Ему 43 или 44 года. Абсолютно подтянутый человек. Я его видела живьём. Он политик», — сказала она.

По словам блогера, Бузова планирует следующей весной сыграть свадьбу со своим избранником.

Ведущая шоу Виктория Боня добавила, что видела на руке у Бузовой дорогостоящий браслет. Она заявила, что певица не покупает украшения сама себе, а дарит их именно этот влиятельный поклонник.