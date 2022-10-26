Ольга Серябкина поделилась впечатлениями от отдыха на Алтае

Российская певица Ольга Серябкина рассказала о том, как она отдохнула на Алтае. Подробности отпуска она раскрыла в интервью RU.TV.

Певица отметила, что в сентябре она с супругом решила ехать именно на Алтай. Серябкина призналась, что давно не отдыхала до этой поездки.

Отдых на Алтае певицу полностью удовлетворил. Особенно Серябкиной понравилась природа региона.

Напомним, что во время своего отдыха Ольга Серябкина часто делилась фотографиями горных пейзажей со своими подписчиками.

Также певица допустила распространённую ошибку, перепутав Алтайский край с Республикой Алтай.