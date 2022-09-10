Ольга Серябкина пообещала вернуться на Алтай зимой
Певица, судя по всему, заканчивает отпуск и отправляется домой
10 сентября 2022, 19:05, Илья Звягинцев
Российская певица Ольга Серябкина в социальных сетях попрощалась с горами Алтая. В телеграм-канале она опубликовала прощальную фотосессию.
Серябкина отметила, что ей не хочется уезжать, а также пообещала вернуться.
«Зимой увидимся, Алтай», — написала певица.
Напомним, что за время своего отдыха Ольга Серябкина активно вела социальные сети и делилась впечатлениями с подписчиками.
Ранее она показала свою фотосессию в бикини, а также в чувствах перепутала Республику Алтай с Алтайским краем.
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