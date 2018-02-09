Олигарх Лисин рассказал Путину анекдот

Российский миллиардер Владимир Лисин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, рассказал анекдот, сообщает LIFE.

Лисин владеет контрольным пакетом Новолипецкого металлургического комбината и занимает третью строчку в списке богатейших людей России по версии Forbes (состояние 16,1 млрд долларов),

Анекдот стало комментарием Лисина к поддержке бизнеса со стороны властей России. Многие механизмы стимулирования, по его мнению, страдают от множества вводимых затем ограничений. Олигарх отметил, что, "с одной стороны, сами делаем хорошее дело, с другой - сами его регулируем".

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Общество Путин признался, что у него нет смартфона, и пошутил про кипячение воды

"Колхоз, идет собрание. Встает председатель и говорит: "Вы знаете, у нас проблемы - посевная на носу, а кузнец запил. Надо что-то сделать?"

Поднимается самый продвинутый и предлагает отправить кузнеца на лечение. "Ну какое лечение? Посевная на носу. Кто будет ремонтировать? Один кузнец. Какие ещё предложения?"

"Давайте его лишим премии квартальной". - "Ну да, трое детей, он сейчас пойдет в соседний колхоз, и мы тоже его потеряли. Один же человек. Давайте что-то получше".

"Давайте морду набьем!" - "40 лет мужику - вы чего? Он развернётся и просто уйдет. Так же тоже нельзя".

"А давайте его изнасилуем!"

Председатель руками разводит: "Что за предложение? Вы что, с ума посходили?"

Тянется вторая рука: "А давайте изнасилуем тракториста!"

"Почему его?"

"А у нас их двое!"

В зале раздался смех. В ответ на это Путин пошутил: "Ну сказал бы доярку хотя бы, ну чего ты. Куда вас тянет". В зале вновь раздался смех, подкрепленный аплодисментами.