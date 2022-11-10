Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в Барнауле

Российская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр 2018 года Алина Загитова приехала в Барнаул. Спортсменка представила ледовое шоу «Руслан и Людмила».

«„Руслан и Людмила“ — один из самых зрелищных и масштабных проектов за всю историю ледовых шоу. Проект, отмеченный множеством почётных премий и наград, покорил сердца зрителей не только в России, но и за рубежом. В исполнении талантливых фигуристов и музыкантов знаменитая поэма А. С. Пушкина раскрывается с новой стороны, сохранив при этом свой национальный колорит и драматургию», — сказано в описании мюзикла.

Поставила шоу бывшая фигуристка, супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка.

После проката в барнаульской «Титов Арене» Алина Загитова поехала вдоль трибун, а поклонники девушки подарили ей цветы и свои восторженные отзывы.

Видеозаписи с шоу опубликовали в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул».