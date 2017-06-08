Оливер Стоун назвал причину создания документального фильма о Путине

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Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что своей документальной лентой "Интервью с Путиным" он пытается не допустить дальнейшего ухудшения отношений между РФ и Соединенными Штатами, пишет РИА Новости со ссылкой на Star Tribune.

Говоря в интервью изданию о целях своего фильма про президента РФ Владимира Путина, Стоун подчеркнул, что для Америки критически важно понять другую точку зрения.

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Режиссер отметил, что он заинтересован в предотвращении дальнейшего ухудшения отношений между РФ и США.

Агентство отмечает, что картина Стоуна, отрывки из которой уже показали ряду журналистов, вызвала критику в адрес режиссера со стороны некоторых американских СМИ. Они обвиняют автора в пророссийской позиции и симпатиях к Путину. При этом подчеркивается, что ранее Стоуна уже обвиняли в антиамериканизме за фильм об украинском конфликте и за интервью с лидерами Кубы Фиделем Кастро и Венесуэлы Уго Чавесом.

Напомним, четырехсерийный фильм "Интервью с Путиным" будут показывать на американском канале Showtime с понедельника, 12 июня. Стоун потратил на подготовку ленты два года.