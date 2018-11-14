Омич получил серьезный штраф за пьяный дебош в самолете

Житель Омска осужден за нарушение общественного порядка в самолете. За пьяный дебош он получил штраф в 70 тысяч рублей. Подробности сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

"Как установлено судом и следствием, 15 сентября 2018 года пассажир рейса сообщением "Москва-Омск", грубо нарушая общественный порядок, распивал спиртные напитки на борту воздушного судна, выражался грубой нецензурной бранью, приставал к пассажирам указанного рейса, вступая с ними в конфликтные ситуации, создавая своими действиями угрозу безопасности воздушного полета", — сказано в сообщении.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.