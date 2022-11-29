Омская проститутка рассказала об ажиотаже на свои услуги от мобилизованных с Алтая

Омская проститутка рассказала журналистам издания Om1.ru о том, что в последний месяц спрос на услуги жриц любви в городе серьёзно вырос. По её словам, большинство клиентов из других регионов России, в том числе и с Алтая.

Как объяснила Лика (имя изменено), в первый месяц после начала частичной мобилизации произошёл спад в отрасли, что она связывает с отъездом постоянных клиентов за границу. Однако недавно ситуация начала меняться и теперь «ночные бабочки» работают «почти без выходных».

«Омичей немного, и те в основном одинокие. А вот Тыва, Алтай, Хакасия и другие регионы Сибири — оттуда большая часть. Пацаны уезжают и не знают, что их там ждёт, а деньги есть, и они отрываются тут по полной. Ну а мы помогаем расслабиться. Смеёмся с девчонками, что так мы отдаём долг Родине», — заявила она.

Девушка отметила, что конфликтные ситуации были, однако их выручала своя «служба безопасности», а сами проститутки «немного психологи» и также умеют сглаживать острые углы.