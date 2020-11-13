Омскому студенту приходится залезать на березу, чтобы получать задания на дистанте

Омский тиктокер Алексей Дудоладов, как и многие студенты в стране, вынужден был перейти на дистанционное обучение. Проблема в том, что в его селе есть только интернет 2G и для учебы парню приходится залезать на березу.

Летом Алексей набрал популярность в TikTok. В этом ему помогли прямые эфиры с подписчиками, которые он также вел, взбираясь на дерево. Однако сейчас, как говорит парень, на улице уже холодно, и сидеть на дереве не очень удобно, а учиться в вузе надо.

"У меня дома есть интернет, но только 2G. Я не могу выйти в образовательную среду, потому что сеть не грузит. Мне приходится ходить в лес 300 метров от деревни и забираться на березу. Здесь высота примерно 8 метров. Только отсюда я могу выйти в Zoom, чтобы пообщаться с преподавателями и доказать, что я не просто так пропускаю лекции", – рассказал Алексей в своем видеообращении.

В университете на жалобу студента ответили. Ректор учебного заведения пообещала разработать для Алексея индивидуальный план обучения.